Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Bayram için gereken tüm tedbirleri aldık"
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Başkan Kalaycı: "Bayram için gereken tüm tedbirleri aldık"

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için belediye olarak gereken tüm tedbirleri alındıklarını söyledi.

Başkan Kalaycı:
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için belediye olarak gereken tüm tedbirleri alındıklarını söyledi.

Bayramın huzur içerisinde yaşanması için tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Bayram süresince zabıta, itfaiye, park-pahçe ve temizlik işlerine bağlı ekipler bir aksaklık yaşanmaması için 24 saat hazır bekleyecekler. Belediye otobüslerimiz üç gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Mezarlık ziyaretleri için arife sabahı araçlarımız yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalarımıza hizmet verecekler. Vatandaşlarımız karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta Alo 153 Zabıtayı ve 444 25 70 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirler. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
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