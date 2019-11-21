Başkan Kalaycı:

Karaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri şehrin farklı bölgelerinde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.



Kentin her noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karamanımızı daha modern, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle birlikte yaz-kış, gece-gündüz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Yaz mevsimi boyunca şehrimizin birçok bölgesinde altyapı çalışması, diğer yandan da asfalt, kaldırım, refüj, kavşak ve yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Kış mevsiminde bulunduğumuz bu günlerde de ekiplerimiz durmaksızın çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın hak ettiği, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KARAMAN