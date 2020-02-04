Başkan Kalaycı: "Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz"

6 saat önce

Karaman Belediyesi ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediyesi ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.


Karaman Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Binası arkasındaki alanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Ekiplerimiz kış aylarında olmamıza rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde deforme olmuş yollar ve kaldırımları bir bir tespit edip onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz. Gece- gündüz, yaz -kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecek. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Hamidiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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