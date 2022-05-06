Başkan Kalaycı engelli bireylerle bayramlaştı - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, engelli bireyler ve aileleriyle bayramlaşma programına katıldı.

Karaman Belediyesi Gönül Gözü Engelli Dinlenme Evi'nde gerçekleşen bayramlaşma programına engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Böyle bir program düzenlediği için Başkan Kalaycı'ya teşekkür eden katılıcılar, yapmış oldukları el emeği ürünleri Başkan Kalaycı'ya gösterdi.

Programın sonunda Başkan Kalaycı konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.