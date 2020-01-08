Başkan Kalaycı, engelli vatandaşları unutmuyor - Son Dakika
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Başkan Kalaycı, engelli vatandaşları unutmuyor

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kalaycı, engelli vatandaşları unutmuyor, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlarla bir araya geldi.


Engelli vatandaşların her zaman yanında olan ve sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli ve diğer engelli vatandaşları unutmadı. Gönül Gözü Engelli Evi'nde öğle yemeğinde engelli kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Kalaycı, görme engellilerin haftasını kutladı. Kalaycı ziyaret boyunca engelli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti.


Engelliliğin hayatın ve toplumun bir gerçeği olduğuna vurgu yapan Başkan Kalaycı, "Engellilere acımak, üzülmek yerine onlara nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, nasıl hayatlarını kolaylaştırabiliriz ve gerçekten nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşünmek lazım. Belediye başkanı olarak temel sorumluluğumuz olan yaşadığımız her türlü ortamı engelli bireylerimizin yaşayabileceği, paylaşabileceği alanlara dönüştürmek bizim birinci önceliğimizdir. Bunun için şu an yaptığımız yoldan kaldırıma, projelendirdiğimiz tüm çalışmalarda önceliğimiz engelli vatandaşlarımızın da kullanılabilirliğini sağlamaktır. Bu vesileyle görme engelli kardeşlerimizin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli hemşehrilerime ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların görüşlerini alıp taleplerini dinlemeye ve onlarla sık sık birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN

Engelliler Haftası, Lütfü Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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