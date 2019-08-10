Başkan Kalaycı: "Karaman halkı ile Türk ve İslam coğrafyasının bayramı kutlu olsun"

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Karaman halkı ile Türk ve İslam coğrafyasının bayramını kutladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Karaman halkı ile Türk ve İslam coğrafyasının bayramını kutladı.



Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; bayramların sevgilerin yoğrulduğu, sevinçlerin paylaşmanın yoğunlaştığı, hürmet ve hatırlanmanın daha bir ön plana çıktığı müstesna günler olduğuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:



"Yeni bir bayrama daha kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyoruz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Karamanımız, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı temenni ediyorum. Kurban; Yüce Allah'a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatı, dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi, barış ve kardeşliğin sevincidir. Bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bu bayramda da kırgınlıkları unutup kucaklaşmalı, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Evinde, yatağında, sevgi ve huzurevlerinde ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm Karamanlı hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramını içtenlikle tebrik ediyorum. Tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını rica ediyor, hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - KARAMAN

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