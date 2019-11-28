Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Karaman'ı yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Karaman'ı yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Karaman'ı yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

7 saat önce

Karaman Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, şehir merkezinde bulunan ağaçların budamasını yaptı.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde, şehir merkezinde bulunan ağaçların budamasını yaptı.


Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yoğun insan ve trafik sirkülasyonu olan yerlerde bulunan ağaçlar ile güvenlik bakımından risk arz eden ağaçlar öncelikli olmak üzere budama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma sayesinde ağaçları fizyolojik olarak gençleştirmek ve gelişme sürelerini daha uzun bir zamana yaymak amaçlanıyor.


İl genelinde yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Yeşille bütünleşen bir şehir için ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisindeler. Budamaların temel amacı; ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak ve ayrıca vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmek. Güvenlik bakımından risk arz eden ağaçlar öncelikli olmak üzere budama çalışmaları devam ediyor. Gerçekleşen budama işlemlerinde, kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli işlemler yapılıyor. Karaman'ı yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da aynı özenle devam edecek" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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