Başkan Kalaycı:

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Karaman Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan asfalt çalışmalarını yürütürken bir yandan da kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde altyapısı tamamlanmış ve ihtiyaç duyulan cadde ve sokakları kış mevsimi gelmeden tamamlamak isteyen ekipler, son olarak Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nın eksik kalan kısımlarında kaldırım ve sıcak asfalt çalışması, Şehit Fethi Seki Bulvarı ile kesişen noktada ise kavşak çalışması yaptı. Yeni yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların rahat bir ulaşıma kavuşmaları için hazır hale getirilen Kızılay Caddesi'nde de kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor.



Bölgede planlı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Şehrin bu bölgesinde oluşan yeni yerleşim alanlarıyla birlikte buradaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı ve Kızılay Caddesinde gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmasının ardından asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı. Ekiplerimiz Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nın eksik kalan kısımlarında sıcak asfalt çalışması, Kızılay Caddesinde de kaldırım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız planlama çerçevesinde kış mevsimine girmeden yapabildiğimiz kadar yol ve kaldırım sermeyi hedefliyoruz. Karaman için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARAMAN