Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Karaman'ın her noktasına hizmet götüreceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Karaman'ın her noktasına hizmet götüreceğiz' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Karaman'ın her noktasına hizmet götüreceğiz"

6 saat önce

Karaman Belediyesine bağlı birim müdürlükleri şehrin farklı bölgelerinde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediyesine bağlı birim müdürlükleri şehrin farklı bölgelerinde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.


Karaman Belediyesine bağlı ekipler Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatları ile şehrin en uzak bölgesinden merkezine kadar her alanda 7/24 kesintisiz olarak çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde yapımı eksik kalmış ve hiç yapılmamış cadde ve sokaklarda sıcak asfalt ve kaldırım çalışması, Şeyh Şamil Mahallesinde geri dönüşüm kapsamında asfalt kazıma ve asfaltlama çalışması, Ahmet Hilmi Birand Caddesi üzerinde kaldırım, parke döşeme çalışması ve şehrin farklı bölgelerinde metruk evlerin yıkılması ve geçici otopark haline dönüştürülmesi çalışması, 100. Yıl Bulvarında yapılan yeşil bant ve otoparkta kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.


Ekiplerin kesintisiz olarak sahada olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karamanımız her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Öncelik esasına uygun bir şekilde belirlediğimiz plan kapsamında her mahalleye girerek sorunları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Söz verdiğimiz gibi hiç durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışacağız bu şehri hep birlikte yöneteceğiz" dedi. - KARAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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