Başkan Kalaycı: "Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum"

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 72. Yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 72. Yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.


"Kurtuluş Savaşımızın önemli komutanlarından, hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa'yı aramızdan ayrılışının 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum" diyen Başkan Kalaycı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Milli Mücadele'de, doğu hattımızın düşman işgalinden kurtarılması için orduya komutanlık eden Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa, göstermiş olduğu mücadele azmi ve kazandığı zaferlerle halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinmiş, hemşehrimiz olması vesilesiyle de bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Kazım Karabekir Paşa'nın başarıları cephelerde sınırlı kalmamış; eğitim, sosyal ve siyasi hayat içinde birçok yararlı hizmetlerde bulunmuş, düşman saldırılarında yetim ve öksüz kalan çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ebediyete intikalinin 72. yıl dönümü münasebetiyle bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızda büyük emeği olan 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'yı, onunla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olan kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum." - KARAMAN

Kazım Karabekir, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti
Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kalaycı: "Kazım Karabekir Paşa'yı ölümünün 72. yılında saygı ve minnetle anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]