Başkan Kalaycı'nın Kadir Gecesi mesajı
19 dakika önce
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:08 Kaynak: Bültenler
Kalaycı, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemize ulaşmanın sonsuz mutluluğunu yaşıyorum" diyerek şunları söyledi;
"31 Mayıs'ı 01 Haziran'a bağlayan gece idrak edeceğimiz, Yüce Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne ulaşmayı nasip eden Rabbime sonsuz şükrediyorum. Rahmet ve Bereket ayı olan 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın sonuna yaklaşırken Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal geceye yeniden ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ayların içinde yer alan Mübarek Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği Rabbimizin bize sunduğu özel bir gecedir. Bu mübarek gecelerde dualarımızı bekleyen, Türk İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimizi, garipleri, yetimleri ve öksüzleri unutmayalım. Ellerimizi semaya kaldırıp ettiğimiz tüm duaları, gerçekleştirdiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayırları Yüce Mevla'mızın kabul etmesini diliyor, Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyorum"
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