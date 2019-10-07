Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı sabah namazında çocuklarla ve vatandaşlarla buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı sabah namazında çocuklarla ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Kalaycı sabah namazında çocuklarla ve vatandaşlarla buluştu

1 saat önce

Başkan Kalaycı, sabah namazına gelen çocuklara ve vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan Kalaycı sabah namazında çocuklarla ve vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Aktekke Camisi'nde sabah namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

Camiler haftası nedeniyle çocuklara camiyi sevdirmek ve namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen projeye Karaman Belediyesi de destek oldu. İl Müftülüğünün 6 Ekim 2019 Pazar günü Aktekke Camisi'nde bir program organize etti. Karaman Belediyesi, babaları ile birlikte camiye gelen çocuklara ve vatandaşlara kılınan sabah namaz sonrası Kur'an-ı Kerim dağıtarak, sıcak çorba ve çikolata ikram edildi.

Sabah namazını Aktekke Camisi'nde kılan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; Çocuklara camiyi ve namazı sevdirerek milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini seven, ona hizmeti her şeyin üzerinde tutan nesiller yetişeceğine inandığını belirterek namazdan sonra cami avlusunda çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:28 Kaynak: Bültenler
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