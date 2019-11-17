Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız"
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız"

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin sorunlarını bildiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin sorunlarını bildiklerini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.


Karaman Belediyesi şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapının önemine değinen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye olarak altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Şehrin farklı noktasında 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyor. Altyapı çalışmalarını acil durumların dışında belirlediğimiz belirli bir plan dahilinde gerçekleştiriyoruz. Bu şehrin sorunlarını biliyoruz ve inşallah hep birlikte bu şehrin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" dedi. - KARAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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