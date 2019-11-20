Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz"

6 saat önce

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte aracı ile tek tek temizliyor.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte aracı ile tek tek temizliyor.


Karaman Belediyesi şehir genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin kötü kokusunu önlemek ve daha temiz bir ortam sağlamak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemleri belediye ekiplerince aralıksız devam ediyor.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye ekiplerimiz konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle il genelindeki bütün konteynerlerimizi düzenli bir şekilde yıkayıp temizliyor. Ekiplerimiz bütün konteynerlerimizi tüm yıl boyunca düzenli aralıklarla yıkayıp bakımını gerçekleştiriyor. Yıpranan, eskiyen veya arızalanan konteynerlerin de tamirini yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getiriyor. Belediye olarak her zaman temiz, yenilikçi ve modern bir anlayışla hareket edip vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı: "Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]