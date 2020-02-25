Başkan Kalaycı: "Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir"

6 saat önce

Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya ziyarette bulundu.

Başkan Kalaycı:

Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya ziyarette bulundu.


Bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve vergi dairesi çalışanları, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan, Başkan Kalaycı'ya çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi ve haftayla ilgili bilgilendirmede bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da, vergi konusunda her vatandaşın duyarlı davranması gerektiğini belirtti. Vergi vermenin kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Kalaycı, "Vatandaşlarımızın ödediği her kuruş hizmet olarak kendilerine geri dönmektedir. Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir. Vergi Haftası boyunca verginin öneminin anlatılmasını bizler de çok değerli buluyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanları ve vergi mükelleflerini canı gönülden kutluyorum" dedi.


Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Çağlayan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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