Başkan Kalaycı: "Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kalaycı: 'Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz' - Son Dakika

Başkan Kalaycı: "Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz"

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye olarak yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri aldıklarını söyledi.

Başkan Kalaycı:

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye olarak yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri aldıklarını söyledi.


Vatandaşların güvenliği açısından bu çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kalaycı, ayrıca şehrin yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Başkan Kalaycı açıklamasında, "Şehrimizin birçok noktasında kavşak ve yol düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında ilk önceliğimiz her zaman insan güvenliğidir. Bu kapsamda trafik uyarı ve yön levhaları başta olmak üzere, yol çizgileri ve yaya geçitlerini yeniliyor, cadde ve kavşakları tek tek standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu asil şehrin refah seviyesini artırarak daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız
MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Son Dakika Haberleri
21:58 TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek - Son Dakika
21:58 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
21:56 Öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
21:56 Bursa 'uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
21:56 Spor berna gözbaşı: bu işe bedenimizi, yüreğimizi koyduk - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kalaycı: "Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]