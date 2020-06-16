Başkan Kale: "Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz" - Son Dakika

Başkan Kale: "Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz"

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Cihanbeyli'ye yeni otogar binasını kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Kale:

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Cihanbeyli'ye yeni otogar binasını kazandıracaklarını söyledi.


Başkan Kale, Cihanbeyli'nin son yıllarda her alanda büyük bir gelişim trendi yakaladığını belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte de projelerle ilgili çalışmaları devam ettirerek, hiçbir gecikmenin yaşanmaması için gayret sarf ettiklerini kaydeden Kale, "Adeta yeniden imar ettiğimiz güzel Cihanbeyli'mize şimdi de yeni bir otogar binası kazandırıyoruz. İnşallah yeni otogar 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak" dedi.


"Yol seferberliği tüm mahalleleri kapsıyor"


Belediye olarak Cihanbeyli'de bu yıl yol ve prestij cadde seferberliği başlattıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Kale, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Yol seferberliğimiz, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli'deki tüm mahallelerimizi kapsamaktadır. Program dahilinde bütün mahallelerimizde sırasıyla çalışma yapılacaktır. Prestij cadde çalışmalarına önümüzdeki günlerde yenilerini ekleyeceğiz. Karabağ, Yeniceoba ve Yapalı mahallelerimizde de prestij cadde çalışması yapacağız. Ayrıca Yapalı-Göl Yaylası ve Pınarbaşı- Çeşmelisebil yollarının asfalt yapım işinin de girişimlerimiz sonucunda Büyükşehir Belediyemiz tarafından programa alındığını duyurmak istiyorum. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Maske ve sosyal mesafe uyarısı


Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı tüm dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini vurgulayan Başkan Kale, ancak yeni normalleşme döneminde vakalarda yaşanan artışın üzüntü verici olduğunu belirtti. Kale, "Mücadelede tam sonuca ulaşabilmemiz için rehavete kapılmadan tedbirlere harfiyen riayet etmeye devam etmeliyiz. Özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı çok önemli Vatandaşlarımdan ricam uyarılara son derece önem vermeleri ve kurallara eksiksiz uymalarıdır. İnşallah bunu yaparsak, çok daha güzel günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Mehmet Kale, Cihanbeyli, Konya, Kale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kale: 'Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz' - Son Dakika

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