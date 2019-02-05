Başkan Kale'den Aldemir ve Aslantaş'a Ziyaret
17 dakika önce
İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Genel Sekreter Baki Aslantaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İncirliova
Belediye Başkanı Gürşat Kale
, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir ve Genel Sekreter
Baki Aslantaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektör Aldemir ve Genel Sekreter Aslantaş'a başarılar dileyen Başkan Kale; "Bir şehrin gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri de üniversitedir. Bu nedenle İncirliova Belediyesi olarak üniversitemizle işbirliği halinde olmaya büyük önem vermekteyiz. Aydın ve İncirliova'mıza değer katacak projelerde üniversitemizle birlikte çalışmaya her zaman hazır" dedi.
Yapılan ziyaretten dolayı onur duyduğunu ifade eden Rektör Aldemir, Başkan Kale ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir'in makamında gerçekleşen ziyarete İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Başkan Yardımcıları Mustafa Başçı, Kadir Ziftçi, İncirliova Belediye Meclis Üyesi Şevki Can ile Başkan Kale'nin Kızı Adli Psikolog Gülşah Kale de katıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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