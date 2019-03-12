Son Dakika Haberleri: Başkan Kale, Gençlerin Desteğini Aldı

Başkan Kale, Gençlerin Desteğini Aldı

44 dakika önce

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, ilçedeki gençlerden yoğun destek görüyor.

Başkan Kale, Gençlerin Desteğini Aldı, System.String[]
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, ilçedeki gençlerden yoğun destek görüyor.

Özellikle mahalle istişare toplantıları sonrasında seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan ve araç konvoyuna katılan gençler yaktıkları meşaleler, attıkları sloganlarla Başkan Kale'ye tam destek veriyor.

Gençlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve destekten dolayı büyük memnuniyet duyan Başkan Kale; "Mahalle sohbet toplantıları kapsamında gittiğimiz her yerde bizleri yalnız bırakmayan, yoğun bir şekilde destek veren gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizle başaracağız. 31 Mart'ta zafere hep birlikte ulaşacağız. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

Politika
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