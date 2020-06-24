Başkan Kale: "Laf değil iş üretiyoruz" - Son Dakika

Başkan Kale: "Laf değil iş üretiyoruz"

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeyi her alanda gözde projelerle donattıklarını belirterek "Laf değil iş üretiyoruz" dedi.

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeyi her alanda gözde projelerle donattıklarını belirterek "Laf değil iş üretiyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Cihanbeyli projeleriyle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Kale, hizmette il belediyeleriyle yarıştıklarını ve ilçeyi çok güzel bir geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

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Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale yaptığı açıklamada, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçeyi önemli eserlerle donattıklarını ifade eden Başkan Kale, " Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip ilçesine, bir ilçe belediyesinin gücünün yettiğinden çok daha fazlasını kazandırıyor, her alandaki hizmetlerimizle il belediyeleriyle yarışıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor dönemde ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için normal zamandan çok daha fazla çalıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında cevap verdik. Sosyal desteklerimizi ilçemizin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Virüs salgını dahil hiçbir zorluğu asla mazeret göstermedik" dedi.


"Her mahalleye eşit hizmet"


Dönemlerinde adeta yeniden imar ettikleri Cihanbeyli'yi geleceğe hazırlarken tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Kale, açıklamasını şöyle sürdürdü; "İlçemizin her bir mahallesi, her bir ferdi bizim için aynı derecede yüksek önem ve değere sahiptir. Belediye çalışmalarımız için planlamamızı yaparken bizleri, seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar değil, bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın tamamına duyduğumuz derin muhabbet ve ilçemizin her bir karış toprağı için yüreğimizde hissettiğimiz hizmet aşkı yönlendirmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız hizmet terbiyesinin gereği de budur. Bu noktada, Cihanbeyli'de başlattığımız yol seferberliğinin de tüm mahallelerimizi kapsadığını bir kez daha üzerine basa basa belirtmek istiyorum. İlçemizin her mahallesinde gerçekleştirilecek çalışmalar için ihale yapılmıştır. İvedilikle işe koyularak Karabağ'dan Gölyazı'ya, Yapalı'dan Ağabeyli'ye, Kuşça'dan Yeniceoba'ya kadar her mahallemizde ekiplerimiz gerekeni sırasıyla hayata geçirecektir. Cihanbeyli'de hizmet çıtasını yükselttiğimiz nokta, ilçemize kazandırdığımız yatırımlar, mahallelerimize götürdüğümüz hizmetler ortadadır. İlçemizde 90 yılda yapılanların kat be katını ilk dönemimizde hayata geçirdik. Birçok konuda tüm Türkiye'ye örnek gösterildik. Aziz hemşehrilerim müsterih olsun. Bu dönemimizin başında halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ne vadettiysek hepsini fazlasıyla yerine getireceğiz. Hayal denilenleri yine gerçeğe çevireceğiz."


"Cihanbeyli seracılığın merkezi olacak"


Belediye hizmetlerinin yanı sıra ilçeyi ekonomik anlamda da çok farklı noktalara taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Mehmet Kale, özellikle seracılık alanında önemli projelerin bir bir hayata geçtiğini kaydetti. Kale "Seçim öncesinde 'ilçemizi seracılığın merkezi yapacağız' demiştik. Birileri bizleri hayalci olmakla suçlamıştı. Biz sözümüzü tuttuk. Hamdolsun Cihanbeyli'ye birbiri ardına milyon dolarlık projeler kazandırılıyor. Kırkışla ve Yapalı'da kurulan seralarda incelemelerde bulunduk. Gerek istihdam gerekse de katma değer anlamında ilçe ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak bu projelerin devamı gelecek. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.


"Bakan Kurum ile görüştü"


Konya ziyaretinde görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Cihanbeyli projeleri üzerine istişarelerde bulunan Başkan Kale, "Konya sevdalısı Bakanımızla oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi projelerimizi yakından takip ediyor. Cihanbeyli'ye duyduğu muhabbet ve desteklerinden dolayı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kale: 'Laf değil iş üretiyoruz' - Son Dakika

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