Son Dakika Haberleri: Başkan Kale; "Sporun ve Sporcunun Yanındayız."

Başkan Kale; "Sporun ve Sporcunun Yanındayız."

1 saat önce

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; 14-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 46 kilo Yıldızlar Light Contact Kategorisinde 2. olan İncirliovalı Emel Urfalıoğlu'nu kabul etti.

Başkan Kale;
İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; 14-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 46 kilo Yıldızlar Light Contact Kategorisinde 2. olan İncirliovalı Emel Urfalıoğlu'nu kabul etti.

Genç Kick Boksçu Urfalıoğlu'nu tebrik eden Başkan Kale; "Katıldığın her müsabakada çeşitli dereceler elde ederek İncirliova'ya dönmen göğsümüzü kabartıyor. Başarıların devamını dilerim. İncirliova Belediyesi sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam edecektir. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atarsın. Seni kutluyorum" dedi.

Babası Sabahattin Urfalıoğlu ile birlikte Başkan Kale'yi ziyaret eden Başarılı Kick Boksçu 13 yaşındaki Emel Urfalıoğlu da kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da düzenlenecek olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında da dereceyle döneceğinin sözünü verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Gürşat Kale, Türkiye, İncirliova, Kale, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor

Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:18:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kale; "Sporun ve Sporcunun Yanındayız."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]