Son Dakika Haberleri: Başkan Kalın'a 'Yılın Yerel Yöneticisi' Ödülü

Başkan Kalın'a 'Yılın Yerel Yöneticisi' Ödülü

1 saat önce

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, 'Frig Vadisi Canlanıyor Eski Köy Okulları Hayat Buluyor" projesi ile Yılın Yerel Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

Başkan Kalın'a 'Yılın Yerel Yöneticisi' Ödülü, System.String[]
Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, 'Frig Vadisi Canlanıyor Eski Köy Okulları Hayat Buluyor" projesi ile Yılın Yerel Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

Ankara Beypazarı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törende ödülüne alan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Belediyecilik denildiğinde sadece imar ve rutin çalışmalar akla gelmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Belediyemiz olarak TANAP ile güzel bir projeye imza attık. Projemizin ismi 'Frig Vadisi Canlanıyor Eski Köy Okulları Hayat Buluyor' oldu. Bu projemizin içinde eğitim vardı, kültür vardı, Agro Turizm vardı. Eski kullanılmayan köy okullarımızdan 18'inin tamir ve tadilatını gerçekleştirdik ve iç düzenlemeler ve tefrişatını gerçekleştirdik. Bu projemiz özellikle hayat boyu öğrenmenin önünü açacak bir proje olduğuna inanıyoruz. Frig Vadisi turizmine katkı sunacak bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Buraya gelecek turistlerimizin kullanımında olacak. Bu kapsamda Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor' anketi kapsamında projemiz ile yılın yerel yöneticisi seçildik. Milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için' vatandaşlarımızın da desteği ile önemli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlçemize ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Ankara, Hasan Kalın, Seyitgazi, Yaşam
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