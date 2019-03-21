Son Dakika Haberleri: Başkan Kalın'ı Üzen Ölüm

Başkan Kalın'ı Üzen Ölüm

1 saat önce

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, seçim çalışmaları kapsamında bir gün önce ziyaret ettiği Gemiç mahallesinden Mehmet Sarıkaya'nın vefatı üzerine büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Başkan Kalın'ı Üzen Ölüm, System.String[]
Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, seçim çalışmaları kapsamında bir gün önce ziyaret ettiği Gemiç mahallesinden Mehmet Sarıkaya'nın vefatı üzerine büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Başkan Kalın, parti yöneticileri ile birlikte evlerinde Mehmet ve Fadime Sarıkaya çiftini ziyaret etmişti. Çocukları olmayan ve tek başlarına kalan aile ile sohbet eden Başkan Kalın ve AK Parti görevlileri, hasta yatağında yatan 85 yaşındaki Mehmet Sarıkaya'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Başkan Kalın, ziyaretinden bir gün sonra Mehmet Sarıkaya'nın vefat haberi üzerine büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "İlçemizin çok değerli bir insanıydı. Herkes tarafından çok sevilen Mehmet dedenin ölümüne çok üzüldük. Kendisine rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

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