Eğitim Bir-Sen'den öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar alımında vergi indirimi talebi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğrenci ve öğretmenlere bilgisayar alımında vergi indirimi talebinde bulundu.

Kalkan, yazılı açıklamasında, öğretmen ve öğrencilerin pandemi sürecinde uzaktan eğitim gerçeği ile karşı karşıya geldiklerini, uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan bilgisayarların özellikleri mevcut yazılımları ve programlarının verimli bir şekilde çalışmasının önem arz ettiğini belirtti.

Bilgisayar ve tablet talebindeki artışa bağlı olarak fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde artış olduğunu ifade eden Kalkan, bir evde birden fazla öğrencinin bulunabileceği gerçeği dikkate alınırsa ailelere birden fazla bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon gerektiğini aktardı.

Ailelerin çoğunun çakışan ders anlatımlarından dolayı çocuklarının uzaktan eğitim faaliyetlerine katılamadığından şikayetçi olduğunu belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Öğretmenler derslerinin çoğunu uzaktan yapmakta. Öğretmenlerin de ailelerinin olduğu ve çocuklarının uzaktan derslere katılacağı dikkate alınırsa bilgisayar ihtiyacının oluştuğu bir gerçek.

Öğretmenlere bilgisayar desteği planlanabilir ya da öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayar ve tablet alımlarında vergi indirimi düşünülebilir. Bazı Avrupa ülkeleri böyle bir çalışma başlatmış durumda. Öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarının tamamına yönelik bilgisayar temini konusunda indirimli ya da avantajlı programlar bekliyoruz. Artık uzaktan eğitim belli aşamalarda da olsa devam edeceğe benziyor. Bu süreçte kullanılan teknolojinin özellikleri üretilen hizmetin kalitesini artıracaktır."