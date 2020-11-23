Başkan Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun" - Son Dakika

Başkan Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun"

23.11.2020 12:59
Başkan Kalkan:

Kayseri Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayseri Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kalkan; "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun" dedi.

Başkanı Aydın Kalkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek amacıyla basın açıklamasında bulundu. Sendika binasında yaptığı açıklamalarda, öğretmenliğin, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Kalkan; "İnsanın, özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimi, eğitim-eğitilen çerçevesinde, insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ediyoruz. Eğitimi, tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz konumda görüyoruz. Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilmesi, hem talebemizi doğruluyor, hem de tepkimizi haklı kılıyor. Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığı kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımı yapılmış değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen çalışma, hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım mutlaka başta yetkili sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır. Bu noktada, öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere, eğitime ve öğrencilerimize dair hassasiyetlerimizi, önceliklerimizi, talep ve beklentilerimizi şekillendiren, meslek kanununa dair çerçeve beklentimizi ifade eden hususlara da dikkat çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 'Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı' üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini belirten Kayseri Eğitim Bir-Sen Şube Temsilcisi Aydın Kalkan sözlerine şu şekilde devam etti;

İçeriğe ve olması gerekenlere ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledik. Yaptığımız çalışmaların, araştırmaların, yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların ürettiği birikimi esas alarak 'nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler olmalı' sorularına verilecek cevaplarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve tekliflerimizi burada bir bütün olarak ifade edecek değiliz, başat konu başlıklarına yönelik teklif ve talepleri ifade etmekle yetineceğiz. Öncelikle resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın varlığı herkesçe kabul edilmelidir. Bu mutabakatın faydalı bir sonuç doğurması, meslek kanununun 'öğretmenlerin statüsünü, toplumsal itibarını yükseltebilecek, haklarda kazanç sağlayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek' türden bir içerikle uygulamaya konulmasıyla mümkündür. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimin niteliğinin artmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayacak pek çok düzenlemeye yasal dayanak oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. Resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetersiz olacağını hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkanlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır. Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır. Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkanlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali haklarında, hak, yetki, sorumluluk ve toplumsal beklenti ekseninde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz görünen artış gerekliliği, kamu maliyesi dengesi, bütçe olanakları vb. bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılmalıdır. Aksi halde, eğitimde istenilen başarının sağlanamayacağı, meslek kanunundan beklentinin karşılanamayacağı bilinmelidir" dedi.

Covid- 19 ile mücadele döneminde okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kalkan: "Salgın sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilinen ve alışılagelen usullerin zorunlu olarak terk edilmesi, öğretmenlerimizin fedakarlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu zorlu sürecin, öğrenme kayıpları başta olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz. Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacaklarını dile getiren Aydın Kalkan; siyasi iradeye, TBMM ve bakanlığa bu konuda adım atılması yönünde çağrıda bulundu. - KAYSERİ

Başkan Kalkan: Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun
Başkan Kalkan: Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun

Öğretmenler Günü, Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kalkan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti         
10:22
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:08:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kalkan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei