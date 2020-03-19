Başkan Kalkan: "Proje okullarında görevlendirilmeyen idarecilere başka kurumlarda idareci olma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kalkan: 'Proje okullarında görevlendirilmeyen idarecilere başka kurumlarda idareci olma... - Son Dakika

Başkan Kalkan: "Proje okullarında görevlendirilmeyen idarecilere başka kurumlarda idareci olma...

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; "Mahkeme kararları göz önüne alınarak yönetici görevlendirme yönetmeliğinde gereken düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

Başkan Kalkan:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; "Mahkeme kararları göz önüne alınarak yönetici görevlendirme yönetmeliğinde gereken düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.


2019 yılı atama döneminde proje okullarında görev yapmakta iken 4 yıllık görev süresi dolan idarecilere proje okulu olmayan diğer okulları tercih etme hakkı tanınmamıştı. Proje okullarında da görev süreleri uzatılmayan okul müdürü idarecilik haklarını kaybetmiş ve öğretmen olarak farklı okullara atanmıştı. Konuyla ilgili Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan şu açıklamaları yaptı; "2019 yılı idareci görevlendirme sürecinde proje okullarında görevli iken 4 yıllık görev süresi dolan idarecilere tercih hakkı verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu talebimize olumlu cevap vermedi. Proje okulunda idareci olarak görev yapan ve 4 yıllık görev süresi dolan bir üyemiz normal inhada tercih hakkı verilmediği için tercih yapamadı. Bakanlık tarafından tekrar proje okulunda görevlendirilmediği için idarecilik hakkını kaybetti ve öğretmen olarak resen başka bir kurumda görevlendirildi. Halbuki proje okulu görevlendirmeleri diğer kurum idarecilerinin görevlendirilmesinden önce yapılmalı, proje okullarında görevlendirilmeyen idarecilere başka kurumlarda idareci olma hakkı tanınmalı, mağduriyetler yaşanmamalı diye düşünmekteyiz. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak Kayseri 2. İdare Mahkemesinde üyemizin mağduriyetinin giderilmesi için sendikamız tarafından açılan davada, Kayseri 2. İdare Mahkemesi, üyemizin hak kaybına uğradığı işlemi aşağıdaki gerekçelerle iptal etti. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, 'davacının görevlendirildiği tarihte okulunun özel proje okulu olmadığı, görevlendirilmesinin diğer eğitim kurumu yöneticiliklerinde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca valilik oluru ile gerçekleştirildiği, söz konusu okulun daha sonra proje okulu olarak belirlendiği, proje okullarının tabi olduğu Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde davacının durumunda olan kişilerin görev sürelerinin bitimi halinde nasıl bir atama ve görevlendirme rejimine tabi tutulacağı hususunda geçiş düzenlemesi içeren geçici 1. maddesinin de yürürlükten kalkmış bulunduğu dikkate alındığında, davacının aynı okulda görev süresinin bitiminin ardından yeniden görevlendirilme hükümleri açısından bulunduğu okula görevlendirilmesinin dayanağı olan genel yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunun kabulünün gerektiğine, aksi durumun davacının anılan okulda görevlendirildiği tarihte sonradan proje okulu kapsamına alınmamış bulunan başkaca eğitim kurumlarında görevlendirilmiş bulunan ve görev sürelerini tamamlayan yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirilme hükümleri açısından farklı uygulamaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı, bu durumun ise eşitlik ve adalet ilkesiyle bağdaşmayacağı' gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Bu mahkeme kararları göz önüne alınarak yönetici görevlendirme yönetmeliğinde gereken düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:02 Kaynak: İHA

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