Son Dakika Haberleri: Başkan Kamil Saraçoğlu: Kapımız Herkese Açık

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kapımız Herkese Açık

1 saat önce

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binasında ilk kez hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kapımız Herkese Açık, System.String[]
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binasında ilk kez hemşehrileri ile bir araya geldi.

Cuma günleri gerçekleştirilen, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na ilettiği Halk Günü toplantıları sürüyor. Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binası Başkanlık makamında ilk kez gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, hemşehrileri ile bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi.

Saraçoğlu, "Cuma günleri öğleden sonra gerçekleştirdiğimiz Halk günü toplantımızda ilk kez hemşehrilerimiz ile yeni Hizmet Binamızda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllar şehrimize hizmet edecek olan Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binamızın şehrimiz ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kütahya Belediyesi'nin kapısı herkese ve her kesimden vatandaşımıza açıktır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kamil Saraçoğlu, Güncel
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