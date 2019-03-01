Son Dakika Haberleri: Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeşilay'ın Faaliyetlerini Takdirle Karşılıyorum

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeşilay'ın Faaliyetlerini Takdirle Karşılıyorum

1 saat önce

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeşilay'ın Faaliyetlerini Takdirle Karşılıyorum, System.String[]
Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart tarihlerinde kutlanacak Yeşilay Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek, hafta etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, Yeşilay'ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi'ni tebrik etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:42 Kaynak: İHA

Nuri Çetin, Kütahya, Kamil Saraçoğlu, Yeşilay, Güncel
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