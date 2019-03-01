Başkan Kamil Saraçoğlu: Yeşilay'ın Faaliyetlerini Takdirle Karşılıyorum
1 saat önce
Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Yeşilay Kütahya
Şube Başkanı Nuri Çetin
ve yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası
sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
'nu makamında ziyaret etti.
Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart tarihlerinde kutlanacak Yeşilay Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek, hafta etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, Yeşilay'ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi'ni tebrik etti. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı
Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi