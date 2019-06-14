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Başkan Kanar'a tarihi görev

4 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten Türkiye Enerji Kentler Birliği'nin (TEKB) başkanvekilliği görevine seçildi.

Başkan Kanar'a tarihi görev, System.String[]
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten Türkiye Enerji Kentler Birliği'nin (TEKB) başkanvekilliği görevine seçildi.

Önceki adı Jeotermal Enerji Kaynaklı Belediyeler Birliği olan Türkiye Enerji Kentler Birliği'nin Ankara'da yapılan 2019 yılı olağan meclis Toplantısı'nda birliğin yeni dönemdeki hedefleri masaya yatırıldı. Jeotermal kaynağa sahip üye belediyelerin katıldığı toplantıda gerçekleştirilen seçimlerle birlik içinde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın TEKB Başkanlığı'na seçildiği toplantıda, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'da birliğin 2. Başkanvekilliğine seçilerek bu göreve layık görülen tek ilçe belediye başkanı oldu.

TEKB Başkanvekili ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, birliğin jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu güçlendirmek, danışmanlık hizmeti vermek, eğitim seminerleri ve paneller düzenleyerek jeotermal enerjiye olan farkındalığı arttırmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin jeotermal kaynaklar bakımından önemli bir rezerve sahip olduğunu dile getiren Başkan Kanar, "Her türlü enerjinin ülkeler için değerli kaynaklar olarak öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemiz de önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunuyor. Bu zengin, yenilenebilir ve çevre dostu jeotermal kaynaklarımızı akıllı adımlarla değerlendirme sorumluluğumuz var. Bina ve merkezi şehir ısıtmalarından seracılığa, endüstriden termale kadar birçok sahada bu kaynağı entegre bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bu dönemde, Enerji Kentler Birliği olarak hem devlet yetkililerimizle hem de özel sektör temsilcilerimizle görüşerek jeotermalin kullanım alanının artması yönünde bir yol haritası çizeceğiz. Bizi bu göreve layık gören üye belediyelerimize, bu süreçte bizlere destek veren Bursa Milletvekillerimiz Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Esgin ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa, Güncel
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