Başkan Kanar'dan Mustafakemalpaşa Belediyespora ziyaret

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Belediye sporlu futbolcuları ziyaret etti.



Yeni sezona hazırlanan teknik direktör Savaş Akgün ve kırmızı lacivertli genç futbolcuları idman sırasında ziyaret eden Başkan Kanar'a, Başkan yardımcısı ve aynı zamanda Mustafakemalpaşa Belediyespor kulübü başkanlığını da yürüten Ercan Leblebici ile birlikte meclis üyesi Metin Pehlivan da eşlik etti.



Sporcularla ve teknik heyetle bir süre sohbet eden Başkan Kanar, takımın son durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



'Eski günler uzak değil'



Kurulan kadronun büyük bölümünü yerli futbolcuların oluşturduğunu dile getiren Başkan Kanar, "İlçemizde yetişen her bir futbolcumuzun gözünde başarı ışığını görüyorum, inanıyorum ki eski günler uzak değil, Mustafakemalpaşa özlemini duyduğu futbola kavuşacak." diye konuştu.



'Mustafakemalpaşa spor ateşini yakacağız'



Hazırlıklarda sona gelindiğini anlatan Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Ercan Leblebici, takımın daha güçlü bir kemik kadroya sahip olmasını sağlamak için transfer görüşmeleri de yaptıklarını belirterek, Futbol takımımızı eski günlerine döndürmek için yöneticilerimiz, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlarımızda birlikte daima çalışacağız. Gönüllerde Mustafakemalpaşa spor ateşini yeniden yakacağız." ifadelerini kullandı.



'Birlik ve beraberlik ruhu'



Takımın kısa zamanda birbirine uyum sağlayarak adeta etle kemik olduğunu belirten, Belediye sporlu teknik adam Savaş Akgün, birlik ve beraberlik ruhunu en üst düzeyde yaşadıklarını sözlerine ekleyerek daha güçlü, daha genç ve daha dinamik bir ekiple yeni sezona hazır olduklarını söyledi.



Tecrübeli teknik adam Savaş Akgün, Kırmızı Şimşeklere sahip çıkan Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a, "Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, bize olan inanca ve güvene layık olacağız." dedi. Başkan Kanar, daha sonra beraberindeki heyetle bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Spor Kompleksi'nin misafirhanesinde de incelemelerde bulundu. - BURSA