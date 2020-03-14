Başkan Kanar, doktorların Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kanar, doktorların Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika

Başkan Kanar, doktorların Tıp Bayramını kutladı

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, görevi başındaki doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Başkan Kanar, doktorların Tıp Bayramını kutladı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, görevi başındaki doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.


Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak ve hastane yönetimiyle doktorları ziyaret eden Başkan Kanar'a AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman da eşlik etti. Başkan Mehmet Kanar, Devlet Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliklerinde görevli doktorların gününü kutladı. Mehmet Kanar, günümüzde herkesin kaliteli ve eşit sağlık hizmetinden yararlanmasının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu söylerken, Türkiye'nin bu alanda kat ettiği mesafenin takdirle karşılandığını belirtti.


Başkan Kanar, "Sağlık hepimiz için en önemli kavram. Sağlıksız bir bünyenin topluma hizmet etmesi mümkün değil. Bu konuda sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlarımız hizmetleri ile her türlü takdiri hak ediyor. İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımlar, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerindendir. Sağlıkta geçmişe nazaran çağ atlayan Türkiye, uyguladığı politika ve geliştirilen modellerle artık önemli bir noktaya yükseldi. Bu başarının en önemli unsuru şüphesiz ki başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızdır" dedi.


Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak, Başkan Mehmet Kanar'a korona virüs ile ilgili bilgiler vererek, hastanede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. - BURSA

Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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