Başkan Kanar el attı, 30 yıllık çile 3 ayda son buldu

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 kırsal mahallenin çektiği 30 yıllık çile, 3 ayda son buldu. 1 saatlik yol 10 dakikaya düştü.

Yeniden yapılan köprü Durumtay, Çeltikçi ve Koşuboğazı mahallelerini, çayın karşı kıyısında kalan Sazlıca, Eski Sarıbey, Yeni Sarıbey, Orta Sarıbey, Ova Hamidiye, Beylik ve Esemen mahalleleriyle birleştirdi. Mustafakemalpaşa'nın kırsal Durumtay mahallesinden geçerek Karacabey boğazına dökülen Susurluk çayı üzerindeki Durumtay köprüsü yıllar boyunca bölge sakinlerinin çilesi oldu. Yağışlarla birlikte yükselen su nedeniyle köprü kullanılamaz hale gelirken 10 köyü de bir birinden ayırdı. Mağdur olan köylüler ise yanı başlarındaki tarlalarına ve komşu köylere ulaşabilmek için her gün 40 kilometre yol kat etmek zorunda kaldı.

30 yıldır 3 binden fazla mahalle sakininin bitmeyen çilesini duyurmak için Başkan Mehmet Kanar'ın kapısını çalan Muhtar Güven Öden, mağduriyetin kısa zamanda giderildiğini ifade ederek, "AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın desteğiyle köprümüze kavuştuk" şeklinde konuştu.

"Çayın karşı tarafında çiftçilerimize ait 16 bin dönüm tarlalarımız var" diyen mahalle muhtarı Öden, güçlendirilerek yeniden yapılan köprü ile komşu köylerle ilişkilerinde geliştiğini dile getirdi.

Yolun 32 kilometre kısaldığını söyleyen çiftçiler ise 10 köyü birleştiren köprü sayesinde zamandan ve yakıttan tasarruf ettiklerini belirtti.