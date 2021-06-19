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Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı - Son Dakika

Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı

19.06.2021 14:02

Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 'Yaz Festivali' etkinliğinde özel çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 'Yaz Festivali' etkinliğinde özel çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Çocukların gönüllerince eğlenmesi için onlarla beraber göbek atan Başkan Mehmet Kanar, farkındalığı arttırmak için gözlerini bağladı eline baston aldı ve görme engelli oldu.

Yapılan iyileştirme çalışmalarıyla baştan sona yapılan değişim ve dönüşümün ardından yeni bir görünüme kavuşan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi en özel misafirlerini ağırlarken, Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim öğretim yılı boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler stantlarda sergilendi. Özel öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar stantları gezen katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı alanda özel çocuklar kaşıkla yumurta taşıma yarışması ve sandalye kapmaca oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Mustafakemalpaşa Belediye Orkestrasının seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlenen özel çocuklar, oyun havaları ile göbek atıp dans ederken Belediye Başkanı Mehmet Kanar'da çiftetelli oynayarak onlara eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümünde gözü bağlanan ve eline baston alan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, engelli yürüme rampasında yürüyerek görme engellilerin yaşadığı zorlukların canlı şahidi oldu. Başkan Mehmet Kanar, "Özel çocuklarımız ve aileleri mücadeleci ruhlarıyla göğsümüzü kabartıyor. Engelli bireylerin ve fedakar ailelerin azim ve kararlılıkla bizlere örnek olduğunu, ilham verdiğini ifade etmek istiyorum. Şüphesiz engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar önemlidir. İşte burası, Hayvan Barınağımız engelli bireylerin rehabilitasyonunu 365 güne yayabileceğimiz en güzel merkezdir. Bu yüzden, göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren barınağımızı baştan ayağa yeniledik. Minik dostlarımızın bakımlarını ve etkinliklerimizi çok daha modern ve sağlıklı şartlarda yapıyoruz. Sizlerin destekleri ve dualarıyla, yol düzenlemesi, kamelyalar, kedi evi, çimlendirme ve çocuk oyun parkı ile barınağımız yepyeni bir sosyal yaşam alanı haline getirdik" dedi.

Özel çocukları barınakta bulunan evcil hayvanlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Kanar, "Minik dostlarımızın tedavi edici özelliklerinden faydalanarak yavrularımızı rehabilite edeceğiz. Ailelerimiz, talepleri doğrultusunda, haftanın belirli günleri veteriner hekimlerimizin eşliğinde barınağımızı ziyaret edebilirler. Hayvanları izlemek, seslerini dinlemek, onlara dokunmak bile başlı başına bir şifa kaynağıdır. Yavrularımızın kontrol yetileri, motor becerileri ve sorumluluk bilinci gibi temel fonksiyonlarının gelişimi için bizler elimizden geleninin fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin her alanda sergiledikleri başarıların önümüzdeki günlerde de artarak devam etmesini diliyorum. Bizler bu uğurda her zaman sahada, telefonun başında olacağız. Onların sağlığı ve geleceği için çok çalışacağız. Bugün ve her zaman can dostlarımızın ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları önceliğimiz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikler fidan dikimi ve sertifika töreninin ardından son buldu.

Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı
Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı
Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı
Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı

Mustafakemalpaşa, Görme Engelli, Mehmet Kanar, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı - Son Dakika


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