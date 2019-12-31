Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu - Son Dakika
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Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaşamını 10 yıldır barakada sürdüren aileye umut oldu.

Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaşamını 10 yıldır barakada sürdüren aileye umut oldu.


Koçarlı'ya bağlı Atatürk Mahallesi'nde 10 yıldır barakada yaşayan Şühret-Necla Biçen çiftine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan umut oldu. Geçtiğimiz günlerde aileyi ziyaret eden Başkan Kaplan, aileye verdiği ev sözünü tuttu.


Yeni yıla saatler kala yılbaşına sıcak evlerinde girmesini sağlayan Başkan Kaplan, "Sosyal sorumluluk projeleri kışın darda kalmış, herkesin başına kötü olaylar gelmiş olabilir bedel ödemiş insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Biz sıkıntısı olan herkese destek çıkmak için canı gönülden çalışacağız. Gerekli hassasiyeti, sevgiyi, şefkati gösterirsek toplumumuza sahip çıkarsak rahat etmiş olacağız. Bu proje de inşallah önümüzdeki dönem içerisinde sizler gibi zor durum da olan kardeşlerimize ulaşacağız. Hem belediyemizin imkanları hem de devletimizin imkanlarıyla hiç kimse zor durumda kalmayacak. Ulaşamadıklarımız varsa da bizlere haber göndersin, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya hazırız. Üzerimize düşeni yapacağız. Bu projenin Aydın'da ulaşmasını diliyoruz. 2020 yılının darda, zor da kalanların aç ve açıkla olanların çözümlerini kolaylaştırsın. Yoklukların tükendiği bolluk ve bereketin olduğu mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız" dedi.


Kendilerine destek oldukları için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür eden Şühret Biçen, "Bizi sıcak bir yuvaya kavuşturdukları için çok mutluyuz. Başkanımız seçim esnasında geldi. Durumumuzu gördü ve size sahip çıkacağız bu durumu düzelteceğiz dedi. Sağ olsun verdiği sözü tuttu. Sizlerden çok memnunuz" diye konuştu. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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