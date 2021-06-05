Başkan Kaplan bir seçim sözünü daha tutuyor - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde sözünü verdiği Kocababa Deresi Islah Projesi çalışmalarıyla ilgili olarak düğmeye basılıyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve şube müdürüyle birlikte ıslah çalışmaları başlayacak olan Kocababa Deresi'nde incelemelerde bulundu. Islah çalışmalarının bu ay sonu itibariyle başlayacağını müjdeleyen Başkan Kaplan, 2023 yılı başlarında tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda Koçarlı'nın nefes alacağını kaydetti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe merkezinden geçen ve senelerdir kirlilik sorununa bir türlü çözüm bulunamaması nedeniyle eleştirilerin odağında olan Kocababa Deresi'nin ıslah edilmesiyle ilgili seçimlerde verdiği sözü tuttu. Göreve seçilmesiyle birlikte ıslah projesinin bir an önce başlaması için girişim başlatan Başkan Kaplan'ın çabaları, 2 Şubat'ta projeyle ilgili yapılan ihale neticesinde meyvesini verdi. Beraberinde DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve şube müdürleriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, Haziran ayı sonu itibariyle ıslah çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

2022 yılı sonuna doğru büyük ölçüde tamamlanması planlanan ilçeye nefes aldıracak ıslah çalışmalarının Koçarlı'ya hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Kaplan, "Toplam sözleşme bedeli 4 milyon 680 bin lira olan Kocababa Deresi ıslah çalışmaları, restorasyon çalışması başlatacağımız Cihanoğlu Kulesi ve çevresinde, tarihi dokuyla birlikte ilçemizin kent estetiğine uygun şekilde hayata geçecek. Çalışmalar kapsamında derenin tamamının ıslahı sağlanacak. Senelerdir ilçemizin kanayan yarası olan deremizin ıslahının başlayacak olması nedeniyle çok sevinçliyiz. Islah çalışmalarına verdikleri desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN