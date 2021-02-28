Başkan Kaplan; "Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor" - Son Dakika

Başkan Kaplan; "Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor"

28.02.2021 13:43
Başkan Kaplan;

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin en önemli tarihi simgelerinden olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nın en kısa zamanda halkın ziyaretine açılacağını müjdeledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin en önemli tarihi simgelerinden olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'nın en kısa zamanda halkın ziyaretine açılacağını müjdeledi. Başkan Kaplan, Cihanoğlu Parkı'nın da pandemi sonrasına yetiştirilmesi ve yeni çehresiyle hizmete girmesi için belediye ekiplerine tüm eksikliklerin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın girişimleri sonucunda, Aydın Valiliği ve Koçarlı Belediyesi iş birliğinde Cihanoğlu Kulesi ve beraberindeki yapıların 2 milyon 70 bin liraya kamulaştırılmasının ardından röleve ve restorasyon çalışması için mühendislik firmasına yer teslimi yapıldı. Koçarlı'nın tarih kokan sembolü Cihanoğlu Kulesi çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaplan, Cihanoğlu Konağı'nın en kısa sürede halkın ziyaretine açılacağını ve bahçesinin de kafeterya olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Beraberindeki belediye ekipleriyle birlikte çalışmaları yerinde incelemesinin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, "İlçemizin tarihine sahip çıkıyor, Koçarlı için tarihin kapılarını aralıyoruz. Tarihi Cihanoğlu Kulesi röleve ve restorasyon çalışması için mühendislik firmasına yer teslimi yapıldı. Cihanoğlu Konağı halkın ziyaretine açılacak ve bahçesi kafeterya olarak hizmet verecek. Çocuk oyun parkı ile ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir alan oluşturulacak. Çalışmalarımız sonucunda kule ve çevresini, cazibe merkezi haline getireceğiz. Merkez içerisinde ayrıca tarihi dokuya uygun olarak yapacağımız düzenlemelerle halkımızın ihtiyaç duyacağı pide salonu ve sergi alanı gibi kısımlara da yer vereceğiz" dedi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı'ndaki incelemelerin ardından yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Cihanoğlu Parkı'nda da incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, hafta sonu olmasına rağmen alanda çalışan işçilere de teşekkür etti. Cihanoğlu Parkı'nın da pandemi sonrasına tüm eksiklerin hızla tamamlanıp yeni çehresiyle en kısa sürede halkın hizmetine açılması talimatını veren Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Koçarlı'nın 2021 yılında şantiye alanına dönüşeceğini söylemiştik. Gelinen nokta itibariyle Millet Bahçesi, yeni hizmet binası, dere ıslahı ve köprü yenileme çalışmalarından Cihanoğlu Kulesi restorasyon çalışmalarına kadar Koçarlı'yı çok şükür bir şantiye alanına dönüştürdük. Koçarlı'yı daha çok yatırım alan bir ilçe haline getirme konusunda kararlıyız ve tüm çabalarımız da bu doğrultudadır. Her zaman dediğimiz gibi bu ilçeye değer ne yapsak az diyoruz. İlçemizi marka ilçe yapmak için emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Kaplan; Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor
Başkan Kaplan; Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor
Başkan Kaplan; Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor
Başkan Kaplan; Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor

Nedim Kaplan, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan; 'Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 02:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kaplan; "Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei