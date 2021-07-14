Üye Girişi
Başkan Kaplan, "Daima tarihe gömülecekler" - Son Dakika

Başkan Kaplan, "Daima tarihe gömülecekler"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:30
Başkan Kaplan,

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan hiçbir operasyonun 15 Temmuz ruhu karşısında duramayacağını vurgulayan Başkan Kaplan, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerinin, Türk Milleti'nin kararlı duruşu sayesinde daima tarihe gömüleceğini vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hemşerileri olarak tüm darbeleri daima lanetlediklerini ve 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmada da tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Koçarlı'da da milletçe bir bütün halinde tek yürek olduklarını vurguladı. Merhum Menderes'e karşı yapılan 27 Mayıs 1960 darbesinden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman güçlenip dosta güven, düşmana korku vermeye başlasa karanlık ellerin içerideki taşeronlarıyla birlikte harekete geçtiğini vurgulayan Başkan Kaplan, 15 Temmuz 2016'da hain emellerin bu kez amacına ulaşamadığını belirtti.

"Asla unutmayacağız"

15 Temmuz'un Milli irade ve istiklal ruhu karşısında dün olduğu gibi bu gün de hiçbir gücün duramayacağının göstergesi olduğunu belirten Başkan Kaplan, "Devletimizin bekasına kast edenlere karşı, Aziz Milleti'mizin şanlı bir duruş sergileyerek topyekün set olduğu 15 Temmuz 2016'da, iman gücüyle verdiğimiz onurlu mücadeleyi asla unutmayacağız. O karanlık gecede Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inip devletine ve milli iradeye sahip çıkarak ülkesini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya kararlılıkla göstermiştir. Şüphesiz, 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışma, tarih boyunca yaşadığımız en büyük ihanetlerden birisidir. Bu vatana 15 Temmuz'da hep birlikte omuz omuza sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Cenab-ı Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin mirasına sahip çıkacağız"

Milli iradeye sahip çıkılan 15 Temmuz'un Dünya demokrasi tarihinde de mümtaz bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Kaplan, "Devletimizi, şanlı ordumuza üniforma giyerek sızmış hainlerle ele geçirmek isteyenlere karşı, egemenliğimizi teslim etmektense tanklara karşı dik durarak şehit olmayı yeğleyen Aziz Milletimiz, 15 Temmuz'da tarih yazmıştır. Türk Milleti tarafından istiklale sahip çıkmanın ne demek olduğu bir kez daha Dünya'ya tek yürek olarak haykırılmıştır. Nasıl ki 100 önce emperyalist işgal orduları tarafından Çanakkale geçilemediyse 15 Temmuz 2016'da da Türkiye geçilememiştir. Milletimizin güçlü iradesi tecelli etmiş, hain FETÖ'ye ve onu maşalayanların yüzüne Aziz Milleti'mizin şamarı en sert haliyle inmiştir. O karanlık gecede hainlere karşı set olurken can veren şehitlerimizin mirasına daima sahip çıkacağız. Ne FETÖ ne de diğer terör unsurları, asla ve asla Milli Birliğimize ve dirliğimize zarar veremeyecektir" dedi.

"Unutamayacakları bir ders verdik"

Mesajında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğü gelişim, yenilik ve değişimin önünü, hiçbir gücün kesemeyeceğinin altını çizen Başkan Kaplan, "Milletimiz, 15 Temmuz gecesinin şafağında aydınlıkla buluşmuş ve geleceğimizi karanlığın hegemonyasına teslim etmek isteyenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun ki Aziz Milleti'mizin feraseti ve dirayetiyle Haçlı seferinin tam olarak 890. yıl dönümünde gerçekleşen bu hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. O karanlık gecede, canını veren kahraman şehitlerimizle tanklara karşı çelikten birer duvara dönüşen kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen şehitlerimize, gazilerimize ve milli iradeye destansı bir direnişle sahip çıkan Aziz Milletimize en içten minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan, Daima tarihe gömülecekler

15 Temmuz, Türkiye, Koçarlı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan, 'Daima tarihe gömülecekler' - Son Dakika


Son Dakika

Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor
Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı 15:00 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor 14:54 Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum 14:45 Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum
Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı 14:39 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı 14:07 Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı

Son Dakika Haberleri
15:30 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı
15:00 Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenmeye hazırlanıyor
14:59 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
14:41 İdari izne gönderildiğini öğrenen Anestezi teknikeri, hastane müdürünü 4 yerinden bıçakladı
14:40 TFF'den, sert çıkış! Uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
14:38 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı
14:06 Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:05 Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı
23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti 23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti         
15:39
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu         
15:11
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Volkan'a gelen, Volkan'a gelen, "Fenerbahçe'ye rakip kulüpte çalışır mısın?" sorusuna Ali Koç'un verdiği yanıt güldürdü         
14:48
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu         
14:04
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 15:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kaplan, "Daima tarihe gömülecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement