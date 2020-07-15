Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi; "FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında; darbeye karşı milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğini, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimini bertaraf etmiş, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde dosta, düşmana ve bütün dünyaya vereceğimiz mesaj şudur; Ülkemizin birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine Büyük Türk Milleti olarak asla taviz vermeyeceğiz, bu hain odaklar amaçlarına kesinlikle ulaşamayacaktır. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin geleceği için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden Rabbim razı olsun, bizleri de onları şefaatine nail eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" - AYDIN

Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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