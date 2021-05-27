Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı: "Kaybetmeye mahkumlar" - Son Dakika

Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı: "Kaybetmeye mahkumlar"

27.05.2021 11:17
Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı:

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs darbesinin 61'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs darbesinin 61'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk Demokrasi Tarihi'ne kara bir leke olarak geçen darbeyi lanetleyen Başkan Kaplan, Demokrasi Şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarını ise rahmetle andı.

Mesajında, 27 Mayıs 1960 darbesinin Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'daki hemşerilerinin vicdanında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli hafızasında senelerdir dinmeyen bir yara bıraktığını belirten Başkan Kaplan, yapımı devam eden hizmet binasındaki sütunlara koyulacak rölyeflerle birlikte yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi'nde Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını yaşatacaklarını belirtti.

"Namık Gedik darbenin ilk şehididir"

Mesajında darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs 1960'ta tutuklu bulunduğu Harp Okulu'nun penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürülen İçişleri Bakanı Namık Gedik'i de rahmetle anan Başkan Kaplan, "Demokrasi Şehidimiz, Hemşerimiz Merhum Adnan Menderes'in başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarına yapılan 27 Mayıs 1960 darbesi, hemşerilerimizin vicdanında olduğu kadar ülkemizin milli hafızasında da senelerdir dinmeyen bir yara bırakmıştır. Darbenin ardından kurulan ve tamamen yanlı duruş sergileyen mahkemelerce Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamına karar verilmiştir. Yine dönemin Aydın Milletvekili ve İçişleri Bakanı Namık Gedik de darbenin gerçekleştiği gün, halen dahi net olarak çözülemeyen şüpheli bir intiharla hayatını kaybetmiştir ve darbenin ilk şehidi olmuştur" dedi.

"Darbeler tarihe gömülmüştür"

15 Temmuz 2016'da yaşanan ihanet kalkışmasında Türk Milleti'nin kararlı bir duruş sergilediğine vurgu yapan Başkan Kaplan, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla birlikte topyekün milli direnç ortaya koyduğumuz 15 Temmuz 2016'daki tavrımız, yarınlarda demokrasi karşıtı tutum ve eylemlere karşı sergileyeceğimiz net bir mesaj olarak Cumhuriyet tarihimizde emsali görülmedik bir anlam taşımaktadır. Milletimiz artık darbeleri külliyen tarihe gömmüştür. Alçak ve hain bir darbeye kurban verdiğimiz Demokrasi Şehidimiz, Hemşerimiz merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları daima milletimizce hayırla ve minnetle anılacaktır. Yapımı devam eden hizmet binamızın girişindeki sütunlarda yer vereceğimiz rölyeflerde de Hemşerimiz Merhum Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını yaşatacağız. Bununla birlikte açılışa hazır hale gelen Adnan Menderes Demokrasi Müzemiz de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tabiriyle tarihin düzelmesine de vesile olacaktır" diye konuştu.

"Rahmet ve hürmetle anıyorum"

Demokrasi Şehidi Merhum Menderes'in memleketi Koçarlı'da acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu belirterek, darbelere karşı dünden bu güne daima Milli İrade'den yana olduklarını da vurgulayan Başkan Kaplan, "Aziz Milletimizin milli ve manevi değerlerine kastederek demokrasi dışı eylemlere girişen alçak zihniyet, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen Demokrasi Şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile şüpheli bir intihar sonucunda 27 Mayıs'ta hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Namık Gedik'i rahmet ve hürmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadeleriyle noktaladı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı: Kaybetmeye mahkumlar
Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı: Kaybetmeye mahkumlar

Adnan Menderes, Koçarlı, Milli, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kaplan'dan 27 Mayıs mesajı: 'Kaybetmeye mahkumlar' - Son Dakika


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