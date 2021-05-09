Başkan Kaplan'dan Anneler Günü'ne özel video - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel anlamlı bir video klip hazırladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle hazırlanan video klipte, Korona virüs salgınıyla mücadelede gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanı anneleri unutmadı. Başkan Kaplan'ın ve Koçarlı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video klip, izleyenler tarafından da büyük beğeni topladı.

Kutlama videosunda konuşan Başkan Kaplan, "Başta Şehit annelerimiz olmak üzere içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte gecesini gündüzüne katarak fedakarca, özveriyle çalışan sağlık çalışanı annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başımızın tacı, gözümüzün nurusunuz" ifadelerini kullandı. - AYDIN