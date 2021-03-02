Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa - Son Dakika

Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa

02.03.2021 17:42
Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa, System.String[]

Koçarlı'da uzun yıllar öğretmenlik yapan Mehmet Yalçın'ın Kuşadası'ndaki evinde vefat etmesinin ardından İzmir'de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, idari işlem başlatarak cenazenin Koçarlı'da öğrencilerinin omuzlarında son...

Koçarlı'da uzun yıllar öğretmenlik yapan Mehmet Yalçın'ın Kuşadası'ndaki evinde vefat etmesinin ardından İzmir'de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, idari işlem başlatarak cenazenin Koçarlı'da öğrencilerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanmasını sağladı.

Koçarlı'da 1961-1990 yılları arasında 30 yıl süreyle Türkçe ve İngilizce öğretmenliği yapan 82 yaşındaki Mehmet Yalçın, ömrünün son yıllarını geçirdiği Kuşadası'ndaki evinde geçtiğimiz günlerde vefat etti. Yakını olmadığı için emekli öğretmen Mehmet Yalçın'ın İzmir'de kimsesizler mezarlığına defnedileceğinin haberini alan öğrencisi Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, Koçarlı'da toprağa verilmesi için idari işlem başlatması üzerine naaş, Cihanoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı zamanda Koçarlı Lisesi ve Ortaokulu'nda, Başkan Kaplan'ın da 1979-1985 yılları arasında 6 yıl boyunca öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Yalçın'ı, son yolculuğunda ilçede yaşayan onlarca öğrencisi de yalnız bırakmadı. Öğretmenlerine son görevlerini sevenleri ve ilçedeki öğrencileriyle birlikte yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Mehmet Öğretmenimiz, 1989-1985 yılları arasında 6 yıl boyunca benim de öğretmenliğimi yaptı. Hem Türkçe ve İngilizce Öğretmeni olarak üzerimizde çok büyüğü emeği vardır. Kendisinin 30 yılı aşan öğretmenlik yaşamında ilçemizde yetiştirdiği binlerce öğrencisi var. Öğretmenimiz, ilçemizde görev yaptığı sürede de halkımız tarafından çok sevilen bir eğitimci olarak hafızalarda ve gönüllerde müstesna bir yere sahip oldu. Kendisinin Kuşadası'nda vefatının ardından kimsesizler mezarlığında defnedilecek olmasına gönlümüz razı olmadı. İlçemizde yaşayan öğrencilerinden ve halkımızdan gelen talep üzerine de idari işlem başlatarak ömrünü vakfettiği Koçarlımızda toprağa verilmesini sağladık. Artık Koçarlımızda huzur içinde uyuyacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa
Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa

Mehmet Yalçın, Nedim Kaplan, Kuşadası, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa - Son Dakika


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