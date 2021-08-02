Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi'nin Ağustos Ayı olağan meclis toplantısında, son dönemde çıkan yangınlardan ve doğal afetlerden zarar gören yerlere ayni yardım yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, belediye meclis üyeleri yangından ve doğal afetlerden zarar gören yerlere yardım yapılması konusunda tek yürek oldu. Türkiye'de geçtiğimiz hafta içinde 35 ilde çıkan ve ülkeyi büyük üzüntüye boğan yangınlar, halihazırda Antalya, Muğla ve Tunceli'deki 7 ayrı noktada devam ederken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yangının yaralarının sarılması için ayni yardımda bulunmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Söz konusu yardım kararıyla ilgili Meclisten oy birliğiyle karar çıkmasını sağlayan Başkan Kaplan, "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize Düşeni Yapacağız"

Koçarlı Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında belediyeye ait bazı taşınmazların tahsis süreleri oy birliğiyle karara bağlanırken, ek gündem maddesi olarak yangın ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara yardımda bulunulması da görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağladığı yardım konusuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Ormanlarımızı hedef alan bölücü terör örgütü PKK'yı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Halihazırda devam eden yangınlar hepimizin ciğerini yaktı. Biz de Koçarlı Belediyesi olarak bütçemizin el verdiği ölçüde özellikle son dönemdeki yangından zarar gören yerlere ve afet bölgelerimize ayni yardımda bulunma kararı aldık. Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali biz de öncelikli olarak yangının yaralarını sarmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesileyle tekrardan yangından zarar gören yurttaşlarımıza ve hepimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu zor günlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi. - AYDIN