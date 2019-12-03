Başkan Kaplan, Engelliler Günü'nü kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Kaplan mesajında, "Her an herkesin başına gelebilecek olan engellilik, ancak empati yapılarak ve toplumsal duyarlılık ile aşılabilir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, onların hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar vardır. Engelli vatandaşlarımızın bu toplumda her türlü hak ve eşitliklere sahip olduğunun bilincini benimseyip, toplumunda bu anlayışla hareket etmesini sağlayacak atılım ve projeleri hayata geçirmeyi kendimize görev addediyoruz. Onun için her birimiz, bu alanda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız.Bir toplumda engelliler, engelli olduğunu hissetmiyorsa o toplum kalkınmış ve gelişmiş bir toplumdur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, öncelikle kalbimizdeki engelleri kaldırarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarına 5 dakika empati yapmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN