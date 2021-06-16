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Başkan Kaplan: "Her şey Engelsiz Koçarlı için" - Son Dakika

Başkan Kaplan: "Her şey Engelsiz Koçarlı için"

16.06.2021 13:55
Başkan Kaplan:

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ev sahipliğinde, Aydın Gençlik Merkezi ve Beyazay Derneği Aydın Şubesi işbirliğiyle engelli bireylere yönelik sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ev sahipliğinde, Aydın Gençlik Merkezi ve Beyazay Derneği Aydın Şubesi işbirliğiyle engelli bireylere yönelik sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.

Koçarlı Belediyesi Adnan Menderes Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenip hallerini hatırlarını sorarak sohbet eden Başkan Kaplan, engelli vatandaşlar için planladıkları Engelsiz Yaşam Parkı Projesi'ne dönük çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını, engelliler için spor müsabakalarının yapılacağı bir alanı da ilçede hayata geçirmek için Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) başvuruda bulunduklarını belirtti.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, Koçarlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mikail Kavaklı, Beyazay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Demet Pilevneli ile engelli vatandaşlarla aileleri katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Demet Pilevneli, "Koçarlı Belediye Başkanımıza, bütün engelli vatandaşlarımız ve ailelerini bu güzel manzarada misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Tadına doyum olmayan güzel vakit geçirdik. Başkanımız bize çok güzel ev sahipliği yaptı. Kendisini uzun yıllardır tanıyoruz. Buradaki başarılarını görmek, eserlerini izlemek de bize ayrıca gurur veriyor. Tüm engellilerimiz adına da kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Koçarlı halkı gerçekten çok bahtiyar" ifadelerini kullandı.

"Sosyal politikaları göz ardı etmiyoruz"

Anlamlı etkinlik nedeniyle Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Pilevneli ile Aydın Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederek kendilerini ağırlamaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Bu tür organizasyonlar, kamusal ve belediye yatırımlarımızı yaparken sosyal politikaları da göz ardı etmediğimizin göstergesidir. Türk Milleti necip bir millettir. Tabiata, engelliye, yaşlıya, yetime sahip çıkan önemli bir özelliğimiz var. Bugün genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyum. Aramızda yüksek lisans yapan Mustafa kardeşimiz de var. Kendisi ailesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüş ve yazdığı kitabı hediye etmişti. O kitabı bana da hediye etti. Mustafa'nın azmi ve gayreti diğer kardeşlerimize de örnek olsun. Engelli olmak herhangi bir alanda başarılı olmanın önünde bir engel değildir. Herkes esasında bir engelli adayı olduğunu da unutmadan hayatını sürdürmelidir. Adnan Menderes Kent Ormanımızda engelli vatandaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Kent Ormanımız ve bizler her zaman emirlerindeyiz" dedi.

"Engelliler için projelerimiz hazır"

Koçarlı Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Kaplan, "Engelliler için Engelsiz Yaşam Parkı Projemiz var. Nihai aşamaya gelen bu projenin yıl sonuna doğru başlamasını planlıyoruz. Bununla beraber engellilerimizin spor müsabakalarını yapabileceği bir projemizi daha Güney Ege Kalkınma Ajansı'na teklif ettik. GEKA'dan da bir destek alabilirsek bu projemizi de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Engelliler için müsabakaların yapılabileceği bir alanın Aksaray ve Antalya'nın ardından Koçarlı'da da hayata geçmesi büyük bir projedir. Ege Bölgesi'ndeki müsabakaların yapılabileceği bu alanı, inşallah GEKA desteğiyle eğer destek alamazsak da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarak gerçekleştirmek istiyoruz. Kentsel hayatta da engellilerimizi asla göz ardı etmedik. Tüm yaptığımız tesislerimizde kamu yatırımları haricindeki sosyal alanlarımızda engellilerin rahatça ulaşımlarını sağlayabileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği alanları da oluşturuyoruz. Bunu da önümüzdeki dönemde açacağımız tesislerde de şahitlik edeceksiniz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan: Her şey Engelsiz Koçarlı için
Başkan Kaplan: Her şey Engelsiz Koçarlı için
Başkan Kaplan: Her şey Engelsiz Koçarlı için
Başkan Kaplan: Her şey Engelsiz Koçarlı için
Başkan Kaplan: Her şey Engelsiz Koçarlı için

Nedim Kaplan, Koçarlı, Engelli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan: 'Her şey Engelsiz Koçarlı için' - Son Dakika


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