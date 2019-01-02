Başkan Kaplan ile Hizmete Devam

AK Parti 25 Ankara ilçe adayını Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen 'Aday Tanıtım Toplantısı' ile açıkladı.

AK Parti 25 Ankara ilçe adayını Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen 'Aday Tanıtım Toplantısı' ile açıkladı. Beypazarı AK Parti Başkan Adayı olarak da mevcut Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ismi açıklandı.



Beypazarı Belediye Başkanı ve AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Kaplan, aday tanıtım toplantısı sonrası ilçeye girişte coşkuyla karşılandı.



Oğuzkent mevkiinde Beypazarılılar tarafından karşılanan Başkan Kaplan, seçim otobüsüyle konvoy halinde ilçe merkezine gezerek, yol güzergahındaki Beypazarılılara sevgi gösterisinde bulundu. Kaplan, "Bu onuru, gururu bana tekrar yaşama fırsatı veren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve teşkilatıma teşekkür ediyorum" dedi.



Kendilerini bu göreve tekrar layık görenleri mahcup etmeyeceklerini belirten Başkan Kaplan, "31 Mart'a kadar durmadan çalışacağız. Bütün mahallelerde gençlerimizle, dostlarımızla, teşkilatımızla hep birlikte çalışacağız. Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gönül belediyeciliği ilkemize dayanarak, kırmadan dökmeden görev sorumluluğu içinde, kişi ve kurumlarla, STK'larla abi kardeşçe çalıştığımız gibi daha iyi çalışacağız. Siz kıymetli hemşehrilerimin de dualarıyla ilk günkü heyecanımızla Beypazarımız için el ele gönül gönüle kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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