Başkan Kaplan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü' mesajı - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Kaplan mesajında, "Korkma, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, diye başlayan milletimizin ortak sesi milli marşımız İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 99.yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Türk Milletinin kültürel değerlerini en iyi bilen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklal Marşımız, aziz milletimizin imkansızlıklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin yurt ve bayrak sevgisinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, "İstiklal Marşında ya İstiklal ya Ölüm " şiarıyla Büyük Atatürk'ün önderliğinde yürüyen ve kendisini yedi düvele karşı meydan okuyan Türk Milletinin milli ve manevi duygularına tercüman olmuştur. Dostta bilsin, düşmanda bilsin; İstiklal Marşımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonsuza dek bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak kabul edilişinin yıl dönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, kutsal vatan topraklarımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları Şad olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN