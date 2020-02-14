Başkan Kaplan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kaplan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Kaplan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Kaplan, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"14 Şubat Sevgililer Günü artık tüm dünyada kutlanan ve insanların karşılıklı sevgi duygularının öne çıktığı çok özel bir gündür. Ancak gün geçmiyor ki dünyamızda karşılıklı anlayış ve sevgi yoksunluğundan kaynaklanan şiddetin, kanın, gözyaşının acı örnekleri de göz önümüze serilmesin. İşte böyle olumsuz örneklerin karşısında 14 Şubat günü ayrı bir anlam kazanıyor. Bu anlamlı günde yılın sadece bir günü değil tüm günlerinde sevginin, hoşgörünün, güler yüzün tüm insanlık için ortak bir dil olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Tüm dünyada sevgi iklimini hakim kılalım. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Her ortamda vurguluyoruz. Bizim sevdamız İlimize ve ilçemize hizmettir. Hizmet aşkıyla İlimize, ilçemize ve hemşehrilerimize yürekten bağlıyız. Bu bağlılıkla gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sevginin sadece 14 Şubat'larda değil, tüm zamanlarda yaşanması dileğimle bütün hemşehrilerimin ve insanlığın 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - AYDIN

Sevgililer Günü, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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