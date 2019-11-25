Son Dakika Haberleri: Başkan Kaplan; "Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir"
Son Dakika Güncel Başkan Kaplan; 'Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir' - Son Dakika

Başkan Kaplan; "Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir"

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kalan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan;

AYDIN (İHA) – AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kalan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Kaplan, mesajında; "Hayatın her alanında üreten ve yoktan var eden baş tacı kadınlarımızı şiddete değil en nadide çiçek bahçelerine layık. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemiz sadece bugünle sınırlı kalmayacak. Şiddet gören, mağdur edilen tüm kadınlarımızın arkasında değil onların yanında onlarla omuz omuza yürüyoruz.


Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir. Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temel direğidir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesinde 'Ey iman edenler, biz sizi bir erkekle bir kadından, bir asıldan yarattık. Birbirinizle tanışmanız, işlerinizi tedbirle idare etmeniz, karşılıklı olarak, İslami kurallarla örtüşen milletlerarası teamüllere uymanız, yardımlaşmanız, kültür ve medeniyet alışverişinde bulunmanız, birbirinize iyiliği tav¬siye etmeniz için, sizi milletler ve kabileler haline getirdik' sözleriyle dinimizce de kadınla erkeğin eşit olduğunu vurgulamıştır.


Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir. Demokrasinin yolu cinsiyet eşitliğinden geçer. Kadınların şiddet yaşadığı, hak ve fırsat eşitliğinden yararlanamadığı toplumlarda demokrasiden söz edilemez.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözleriyle Türk milletinin kadına verdiği yüksek değeri belirtmiştir. Bizde Koçarlı Belediyesi olarak tüm kamuoyuna 'Şiddete Sessiz Kalmayın. Şiddete Ortak Olmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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