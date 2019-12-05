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Başkan Kaplan; "Kadınlarımız bizim güç kaynağımızdır"

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedip Kaplan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan;

Koçarlı Belediye Başkanı Nedip Kaplan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaplan, "Kadınlarımız bizim güç kaynağımızdır" dedi.


Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi;


"5 Aralık 1934 Dünya Kadın Hakları Günü, Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği ve tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır. Bir Toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer, ona verdiği konum, hak ve sorumlukluklarla doğru orantılıdır. Türk Kadını asli görevi olan analık sorumluluğunu her zaman yerine getirmiş ve görevinden asla taviz vermemiştir.Kadınlarımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu hedeflerden olan 'Muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın en önemli güç kaynaklarındandır. Onların duyarlılığı, bilgisi ve zekası sayesinde daha güzel yarınlara erişeceğimizden hiç kuşkumuz yoktur. Eğitimden spora, siyasetten sanata ve ekonomiye her alanda dünya çapında ülkemizi temsil etmektedirler. Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin, olayların tanıklığıyla kanıtlamıştır ki,cidden yüksek erdemler göstermişlerdir. Ulu Önder Atatürk'ün "Şuna inanmak lazımdır ki,dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözleriyle Türk Kadınına verdiği önemi ön plana çıkartmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını diliyor, savaşçı, azimli, fedakar kadınlarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum." - AYDIN

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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