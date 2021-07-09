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Başkan Kaplan; "Koçarlı'da kadınlarımız daima önde" - Son Dakika

Başkan Kaplan; "Koçarlı'da kadınlarımız daima önde"

09.07.2021 17:42
Başkan Kaplan;

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde ile ilçe kadın kolları başkanları, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde ile ilçe kadın kolları başkanları, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu. Ziyarette, Koçarlı Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Kaplan, eski cezaevinin bulunduğu binada kadınlara yönelik kuracakları üretim evi ve kalkınma kooperatifi vesilesiyle gönüllere dokunacaklarını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Koçarlı'ya gelen AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde ile ilçe kadın kolları başkanları, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Göğde ve ilçe kadın kolları başkanlarını, Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Kaplan, ilçedeki sosyal belediyecilik kapsamındaki çalışmaları, kadınlarla gençlerin sosyal ve iktisadi alanlarda daha fazla katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla geliştirdikleri projelerle hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada, AK Parti'nin ilk kez Başkan Kaplan ile seçimleri kazandığı Koçarlı'da gözle görülür değişim yaşandığını söyleyen Başkan Göğde, "Az bir süre içerisindeki yoğun girişimleriniz sonucunda adeta şantiyeye dönen Koçarlı'daki çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Başkan Yardımcınız olarak kadın meclis üyeleriniz arasından olan Yasemin Kanat'ı seçmeniz de kadınlara verdiğiniz önemi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Başkan Göğde, kadınlara yönelik geliştirilmesini düşündükleri bazı projelerle ilgili olarak da fikir alışverişlerinde bulunduğu ziyarette, ilçede yeni dönemde açılacak kursların yanı sıra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılmasıyla birlikte yaşanacak hareketliliğin kadınlar için de iyi değerlendirilmesini gerektiğini söyledi. Kadınlara yöresel ürünlerin satışıyla ek gelir imkanı sunulmasının yerinde olacağını söyleyen Başkan Göğde, "Bu konuya da duyarlılıkla yaklaşacağınızı ve gerekli projelerin geliştirilmesi vesilesiyle kadınlarımıza bu imkanı sağlayacağınıza da inanıyoruz" dedi.

Koçarlı'da kadınlara yönelik geliştirdikleri projelerle sosyal belediyecilik hizmetlerinden bahseden Başkan Kaplan, "Koçarlı'da kadınlarımız daima önde. Pandemiden önceki süreçte açtığımız kurslarla kadınlarımızın eğitim ve gelişimine katkı sunarken, gönüllere dokunacak projeler de geliştirmiştik. Ancak pandemi nedeniyle bu projelerimizi bir süreliğine bekletmek durumunda kaldık. Eski cezaevinin bulunduğu noktada kadınlara yönelik üretim evi ve kadın kalkınma kooperatifi kurulması yönünde bir çalışmamız olacak. Halihazırda çok önem verdiğimiz bu projenin üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bunun yanında modernizasyondan geçirdiğimiz Çakırbeyli ile Dedeköy'deki üretici pazarlarımızda kadınlarımızın da yöresel ürün satışı yapmalarını teşvik ediyoruz. Ancak bu elbette yeterli değil. Adnan Menderes Müzesi'nin açılmasıyla beraber gelecek ziyaretçiler için Çakırbeyli ile müzemiz arasında yöresel ürünlerimizin satışı konusunda da bir proje geliştirmeyi planlıyoruz. Yeni dönemdeki tüm teşkilat çalışmalarında da partimizin kadınlarımıza ve gençlerimize verdiği önem ortada. Biz de AK Belediyecilik hizmetlerimizle hem Z kuşağındaki gençlerimize, hem de kadınlarımıza yönelik projelerimize de ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kaplan, Duygu Göğde ile ilçe kadın kolları başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeyle Rabia işareti şeklindeki el heykelini takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Başkan Kaplan; Koçarlı'da kadınlarımız daima önde
Başkan Kaplan; Koçarlı'da kadınlarımız daima önde
Başkan Kaplan; Koçarlı'da kadınlarımız daima önde
Başkan Kaplan; Koçarlı'da kadınlarımız daima önde

AK Parti, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan; 'Koçarlı'da kadınlarımız daima önde' - Son Dakika


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